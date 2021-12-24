Взрыв произошел в гаражном кооперативе в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

24 декабря в 11:51 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о происшествии в гаражном кооперативе №10 на улице Геологов. Когда спасатели прибыли по адресу, то увидели полностью разрушенный гараж. Его хозяин рассказал, что машина, которая находилась в боксе, была переоборудована на газ. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Разгерметизация газового оборудования автомобиля рассматривается как основная причина произошедшего, - рассказали в ведомстве.

На месте работают дознаватели МЧС России и сотрудники газовой службы. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной случившегося.

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