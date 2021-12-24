62 фонаря установили в сквере Знаменского монастыря в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В сквере Знаменского монастыря появилось новое освещение. Там установили 62 осветительные опоры высотой 3 и 3,5 метра со светодиодными светильниками. Вид фонарей разрабатывался совместно с архитекторами. Все они были выполнены в более строгом стиле, так как расположены рядом с православным храмом. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Раньше здесь было 16 фонарей на весь сквер. Они уже не горели, потому что кабельная линия долго не обслуживалась и пришла в негодность, - рассказал главный специалист отдела инженерных коммуникаций комитета городского обустройства администрации Иркутска Петр Купченко.- Новые фонари смонтировали по периметру сквера и вдоль существующих дорожек.

Такде в сквере предусмотрены места для установки камер видеонаблюдения. В ближайшее время в Иркутске смонтируют подсветку памятника адмиралу Колчаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь новых машин поступили в иркутский «Горзеленхоз». В следующем году в областном центре увеличат объем высаженных цветов. (подробности)

Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов босоногим станцевал тарантеллу на снегу. Он записал видео под песню Леонида Агутина. (подробности)