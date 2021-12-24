Рекорд потребления электроэнергии зафиксировали в Иркутской области 23 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области впервые за 32 года обновился исторический рекорд потребления электроэнергии. 23 декабря в 18.00 показатель составил 8 916 МВт. Вместе с тем специалисты отмечают - по сравнению с прошлым годом объем потребления электричества увеличился во всем регионе. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За 11 месяцев 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Приангарья составило 53,23 млрд кВт-ч, что без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года больше объема потребления за январь – ноябрь 2020 года на 5,7 %, - поясняют в правительстве региона.

За 11 месяцев текущего года объем потребления энергии населением на 18% больше, чем в тот же период 2020-го.

Темп прироста потребления электроэнергии в Иркутской области за год вырос в 6,6 раза. В 2020-м за 11 месяцев прирост потребления не превышал 2,7 %.

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