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Здоровье24 декабря 2021 5:50

Больше тысячи жителей Иркутской области вылечились от коронавируса 24 декабря

За сутки выявлено 555 новых случаев заражения
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Больше тысячи жителей Иркутской области вылечились от коронавируса 24 декабря

Больше тысячи жителей Иркутской области вылечились от коронавируса 24 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше тысячи жителей Иркутской области вылечились от коронавируса 24 декабря. По данным COVID-статистики, отрицательные ПЦР-тесты за минувшие сутки получили 1084 сибиряка. Однако ежедневный прирост заболевших остается высоким – 555 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Приангарье за сутки, с начала пандемии - 153 509. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

- В Иркутской области с диагнозом COVID-19 госпитализировано 3 216 человек, это на 65 пациентов меньше по сравнению с 23 декабря, - рассказали в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии выздоровело 124 783 жителей.

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. За сутки инфекция забрала жизни 21 пациента. Всего в Иркутской области от COVID умерли 6965 человек, от иных, не связанных с вирусом, заболеваний – 579.

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