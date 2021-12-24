«Ростелеком» в Иркутске выводит обслуживание абонентов на новый уровень. Фото – Пресс-служба ПАО Ростелеком

«Ростелеком» 20 декабря открыл в Иркутске автоматизированный учебный комплекс «Профинкубатор». Он предназначен для подготовки стажеров-инсталляторов к самостоятельному подключению услуг абонентам компании с учетом требований клиентского сервиса.

«Для нас принципиально важно, чтобы пользователь был доволен качеством услуги с момента ее подключения, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Это значит, что каждый инсталлятор должен уметь быстро и аккуратно завести кабель в квартиру, открыть доступ к Сети, настроить компьютер, дать подробную консультацию по скорости доступа и тарифам. Поэтому мы открыли комплекс “Профинкубатор”, в котором молодые сотрудники в приближенных к реальным условиям учатся выполнять разные виды работ».

В «Профинкубаторе» смоделирована обстановка квартиры и жилого дома в целом, где инсталляторы смогут до автоматизма отработать процессы подключения услуги во всех типах жилья и на различных видах оборудования.

Многолетний абонент «Ростелекома», доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента ИГУ Светлана Булатова. Фото – Пресс-служба ПАО Ростелеком

«Иркутский интернет-рынок на сегодня стал остро конкурентным, причем услуги и стоимость у федеральных операторов принципиально не отличаются. И именно клиентский сервис определяет успех компании, знакомство и отношения с которой начинаются с инсталляторов. Поэтому этих сотрудников нужно обучать эффективно и планомерно, что и получится делать в этом центре», — отметила многолетний абонент «Ростелекома», доцент кафедры журналистики и медиаменеджмента ИГУ Светлана Булатова.

Сегодня в Иркутской области высокоскоростной интернет «Ростелекома» выбрали 170 тысяч жителей, 116 тысяч телезрителей региона смотрят «Интерактивное телевидение» и 106 тысяч пользуются домашней телефонией.

Также у абонентов-физических лиц популярны цифровой видеосервис Wink, интеллектуальное решение «Умный дом», дополнительные возможности домашнего интернета и образовательный онлайн-сервис «Ростелеком. Лицей», а также интеллектуальная колонка с дружелюбным голосовым помощником Маруся. Она напомнит о важном, включит приятную музыку, расскажет о погоде или поставит таймер.

Оставить заявку на подключение услуг можно на официальном сайте «Ростелекома» и через контакт-центр по номеру 8-800-1000-800.

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