В Иркутской области сотрудника колонии осудили за передачу телефонов осужденным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В июне 2021 года при попытке передать запрещенные предметы заключенным был задержан инспектор пожарной части одной из колоний Иркутской области. Во время проверки Управления собственной безопасности регионального ГУФСИН выяснилось, что мужчина неоднократно передавал осужденным телефоны, за что брал деньги. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч.1.ст.291.2. (мелкое взяточничество) УК РФ, - рассказали в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф 110 тысяч рублей. Сотрудник колонии был уволен из уголовно-исполнительной системы.

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