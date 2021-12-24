Водитель грузовика погиб на трассе «Сибирь», влетев в припаркованную фуру Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 4 часов утра 24 декабря на трассе Р-255 «Сибирь» водитель грузовика «Хино Ренжер» врезался в припаркованный большегруз «Вольво». От удара кабину полностью смяло. 35-летний мужчина погиб на месте до приезда медиков. Все произошло вблизи поселка Залари. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутск области.

- Сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» проводят проверку по факту произошедшего, устанавливают причины дорожного инцидента, - отмечают в ведомстве.

В момент аварии «Вольво» стоял на проезжей части из-за поломки. При этом водитель фуры установил знак аварийной остановки.

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