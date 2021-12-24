Пьяный водитель без прав устроил погоню с полицейскими под Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

12 декабря о пьяном водителе дорожным полицейским сообщили жители села Верхний Булай. Выехав на место, инспекторы нашли «ВАЗ» предполагаемого нарушителя. Однако в ответ на требование остановить машину мужчина попытался скрыться. После задержания он признался инспекторам ГИБДД, что «испугался проблесковых маячков». Помимо того, что 33-летний сибиряк сел за руль без прав, результаты его освидетельствования показали 0,888 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Во время оперативной съемки водитель заключил, что «задержание прошло успешно». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За управление автомобилем в состоянии опьянения, суд назначил нарушителю наказание в виде ареста на срок 10 суток, - отметили в ведомстве.

Также любителю пьяной езды придется ответить за вождение без прав, невыполнение требований полицейских, а также отсутствие страховки.

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