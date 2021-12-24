В новогодние праздники неотложная и экстренная помощь в Иркутской области будет работать круглосуточно Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В новогодние праздники в Приангарье кабинеты неотложной медицинской помощи будут работать до 20.00 часов с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, амбулаторные центры диагностики и лечения коронавируса будут принимать пациентов с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в ежедневном режиме. Обратиться в пункты вакцинации от COVID-19 можно будет со 2 по 6 января, а также 8 и 9 января. Распоряжение подписал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- В соответствии с документом в медицинских организациях региона назначены ответственные дежурные сотрудники для оперативного решения вопросов организации медицинской помощи, эпидемиологической безопасности, - отметили в правительстве Приангарья. В новогодние праздники также буду проводиться консультации и диагностические исследования.

В преддверии новогодних праздников главврачи больниц должны обеспечить свои учреждения запасом кислорода, лекарств, СИЗов до конца января.

Стоматологическую, акушерско-гинекологическую, психиатрическую, наркологическую, фтизиатрическую, амбулаторную дерматовенерологическую помощь в амбулаторных условиях в период со 2 по 6, 8 января 2022 года жители Иркутской области смогут получить по графику.

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