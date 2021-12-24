«МегаФон» предлагает иркутянам «умные» гаджеты в качестве подарков на Новый год

Треть россиян мечтает найти под елкой смартфон - такие данные приводят аналитики компании Ipsos. А «МегаФон» подтверждает: из года в год в декабре эти гаджеты возглавляют топ продаж. На втором месте - смарт-браслеты, на третьем - умные колонки и bluetooth-гарнитуры.

Какие конкретно смартфоны предпочитают жители Восточной Сибири и Дальнего Востока? В салонах «МегаФона» вот уже три года в первую очередь разбирают всех видов Samsung. К слову, сейчас при покупке нового SamsungGalaxyA22s 5G полагается приятный бонус - наушники JBL.

Следующие по популярности фирмы - Xiaomi и Realme. На них сейчас действуют праздничные скидки. Замыкают тройку лидеров новые модели Honor 50 и Honor 50 Lite.

- Новый тренд - рост спроса не столько на индивидуальные подарки, сколько на полезные для всей семьи, - рассказывают аналитики «МегаФона». -Например, увеличился спрос на гаджеты для «умного» дома: смарт-колонки с голосовым управлением и интеллектуальные системы освещения. Так, в Иркутской области за 2021 год спрос на эти товары в наших салонах вырос на 86%.

Не исключено, что причиной стала пандемия - чем больше времени мы проводим дома, тем уютнее хочется его обустроить.

«Умные» гаджеты, кстати, чаще дарят женщины, а мужчины этому только рады: 40% из них мечтают получить именно такой презент.

Выбирают подарки представители сильного и слабого пола тоже по-разному. Девушки в основном делают это заранее и в интернет-магазинах, а мужчины офлайн и в последние дни уходящего года.

На привычки покупателей повлияли и коронавирусные ограничения: онлайн-покупки в интернет-магазине «МегаФона» выросли втрое, по сравнению с 2019 годом.