В Усть-Илимске разыскивают ушедшего с лесоделяны сторожа Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Илимске разыскивают ушедшего с лесоделяны сторожа. О пропаже 38-летнего сибиряка сообщила его мать. Полицейские выяснили, что 19 декабря он ушел из сторожки в районе выдела № 12 квартала 251 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества, но домой не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские просят граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Андрея Князюка, обратиться в полицию по телефону, - отметили в ведомстве.

Разыскиваемому на вид 35-40 лет, высокого роста, худощавого телосложения. Стрижка короткая, волосы темные, глаза голубые. Был одет в черную зимнюю куртку, штаны камуфляжного окраса, на голове черная вязаная шапка.

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