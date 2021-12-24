Полиция ищет 28-летнего иркутянина, подозреваемого в преступлениях Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Внимание, иркутяне! Полиция разыскивает 28-летнего горожанина Александра Дрожилова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина подозревается в совершении преступлений. Каких именно, не уточняется. Сейчас его ищут сотрудники уголовного розыска.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

Добавим, что в Усть-Илимске полицейские разыскивают ушедшего с лесоделяны сторожа. О пропаже 38-летнего мужчины рассказала его мать. Выяснилось, что 19 декабря он ушел из сторожки в районе выдела № 12 квартала 251 Ревунской дачи Усть-Илимского участкового лесничества, но домой не вернулся.

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