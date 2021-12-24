Ресторанам в Иркутске до 3 января разрешили работать до утра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничения по коронавирусу в Иркутске на Новый год 2022 смягчили. О решениях оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Иркутской области сообщил в соцсетях Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области Андрей Лабыгин.

- Хорошая предновогодняя новость! Сегодня прошел оперштаб. И мы смогли договориться, чтобы снять некоторые ограничения для бизнеса, - отметил он.

Судя по тексту сообщения, ограничения по коронавирусу сняты временно, на Новый год, до 3 января. В частности, Андрей Лабыгин сообщает, что общепит до 3 января может работать в своем обычном графике, то есть даже после 23:00. Кинотеатрам тоже сняли ограничение по времени. Теперь снова могут быть вечерние и ночные сеансы. Но вход в рестораны и кинозалы строго по QR-кодам. А вот что касается торговых центров, то посещать находящиеся там магазины с товарами первой необходимости можно без предъявления этих документов.

Но надо иметь в виду, что это произошло, в том числе, с учетом информации о том, что число привитых от вируса перевалило за миллион человек. Кроме того, обязательно пройдут рейды, проверки по соблюдению необходимых мер. И за нарушение требований безопасности неизбежны штрафы.