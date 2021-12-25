Рояль внука декабриста Сергея Трубецкого подарили музею в Иркутске.

В Иркутский областной музей декабристов доставили ценный груз – старинный рояль, принадлежавший внуку декабриста Сергея Трубецкого. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Рояль «Эрберг» из красного дерева был изготовлен в 1862 году и принадлежал Сергею Николаевичу Свербееву, внуку декабриста. В дар музею его преподнесла жительница Орла Елена Ашихмина. Она рассказала, что после 1920 года музыкальный инструмент вместе с другим имуществом реквизировали органы Советской власти.

Почему так поступили? Владелец рояля – сын младшей дочери князя Сергея Трубецкого – Зинаиды. Он был дипломатом и стал последним послом Российской империи в Германии. Революцию 1917 года не принял и эмигрировал с семьей в Германию. Там же через несколько лет умер.

Что касается его матери, Зинаиды Свербеевой, то, будучи уже в очень почтенном возрасте, дочь князя Трубецкого осталась в Орле, куда переехала в 1860 из Сибири. Она много жертвовала бедным - на средства княжны в селе построили школу и больницу. А Владимир Ленин назначил ей персональную пенсию. Умерла она в возрасте 87 лет в один год с сыном - в 1924 -ом.

Что касается реквизированного рояля, то он находился сначала в одном из учреждений города, потом в частных домах, а позже его приобрела бабушка дарительницы.

- Этот дар очень ценен, так как до нашего времени сохранилось крайне мало мемориальных вещей декабристов и связанных с ними предметов. Их приходится собирать по крупицам. В январе рояль установят в гостиной Дома-музея Трубецких, - рассказала главный хранитель Иркутского музея декабристов Наталья Шапошникова.