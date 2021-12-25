Иркутскстат рассказал, какие продукты подорожали, а какие подешевели за месяц. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Всего цены за ноябрь в Иркутской области выросли на 1,2%. А если смотреть отдельно, по продуктам питания, то на 1, 4%. Об этом сообщает Иркутскстат. ( По данным иркутского отделения ЦБ, с начала года цены поднялись на 8, 6% - ред. ).

- В ноябре самый значительный рост стоимости зафиксирован на капусту - на 28%. Средняя цена за килограмм составила 47 рублей, что в 2 раза выше, чем в ноябре прошлого года, отмечают статистики. - Прочая плодоовощная продукция также продолжала дорожать: помидоры на 8%, картофель и морковь - на 5%, зелень – на 4%.

В немногочисленном списке подешевших - тоже овощи и фрукты. На 8% меньше платим за лимоны, огурцы (на 7%), яблоки (на 6%), лук (на 3%).

А перечень того, за что платим больше, гораздо существеннее. Выросли в цене мясные продукты – свинина бескостная (5%), консервы мясные для детского питания и сырокопченые колбасы (на 4%). Дороже обходится хлеб: из ржаной муки - на 4%, 1 и 2 сорта - на 3%, из муки высшего сорта – на 2%.