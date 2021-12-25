Новый водозабор введен в эксплуатацию в поселке Чунский.

В эксплуатацию ввели новый водозабор в рабочем поселке Чунском. Чистой питьевой водой уже пользуются 7, 6 тысяч жителей, а также школа, больница - словом, все соцобъекты, подключенные к системе холодного водоснабжения поселка. Работы провели в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего на эти цели потрачено свыше 188 млн рублей, и большая их часть – из бюджета РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Доступ к чистой питьевой воде – необходимое условие для улучшения качества жизни людей. В 2021 году на реализацию мероприятий по федеральному проекту «Чистая вода» в Иркутской области направлено 567,8 млн рублей, в т. ч. 545,1 млн рублей – средства федерального бюджета , – отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Работа продолжится и в следующем году. Начнется строительство еще 8 подобных водозаборов для обеспечения жителей чистой питьевой водой. Причем 6 из них должны быть введены в строй в 2022 году - в деревнях Сосновый Бор под Иркутском, Олха - под Шелеховом, в селах Покровка Баяндаевского района и Введенщина Шелеховского района, в поселке Забитуй Аларского района и в поселке Залари. А в Бохане и Осе строительство закончится в 2023 году.

Идут работы и на более крупных объектах - в Нижнеудинске и Вихоревке.