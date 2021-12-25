1291 пациент выздоровел от COVID-19 в Иркутской области за сутки на 25 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такого история борьбы с коронавирусом в Иркутской области за полтора года не фиксировала ни разу. Два дня подряд в регионе выздоравливает больше тысячи заболевших. В этот раз, на 25 декабря, выписали 1291 пациента. Значит, они будут встречать приближающийся Новый год счастливо, без опасений. Данные приводит региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

-С начала пандемии всего справилось с болезнью 126 074 человека, - сообщают в оперштабе. - Госпитализировано на сегодняшний день 3065 больных. Число находящихся на стационарном лечении за минувшие сутки уменьшилось на 65.

При этом число подтвержденных случаев инфицирования за сутки все равно велико - 546 заболевших. А всего с весны 2020 года поставлено 154 055 таких диагнозов.

К сожалению, несмотря на все усилия врачей, не каждый организм в силах справиться с инфекцией. За истекшие сутки умерли 20 человек. А всего болезнь унесла 6985 жизней. От сопутствующих заболеваний, осложненных вирусом, скончались 580.