Посетителей ТЦ "Карамель" в Иркутске эвакуировали из-за подгоревшей еды в кафе.

Около сотни посетителей торгового центра "Карамель" на улице Партизанской в Иркутске пришлось выводить из здания утром 25 декабря. Сработала пожарная сигнализация. Пришедшие за покупками на Новый год жители Иркутска провели несколько не самых приятных минут, пока не выяснились причины ЧП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- В 11:46 в пожарно-спасательную службу города Иркутска поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в торговом центре «Карамель», - уточняют в МЧС. - К моменту прибытия экипажей эвакуированы около 100 посетителей.

Тут же выяснилась и предварительная причина массового переполоха. Как оказалось, дым появился в одном из кафе быстрого питания на четвертом этаже здания. Произошло это потому, что повар недосмотрел за готовящимся блюдом и оно порядком подгорело. Дым попал на датчики и они тут же сработали. По факту случившегося сотрудники МЧС России проведут проверку.