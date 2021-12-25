Часть домов в Сергиевом Посаде и Урике в Иркутском районе остались без света из-за ЧП. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сообщение о пожаре на трансформаторной подстанции в поселке Сергиев Посад под Иркутском в МЧС получили в 15.00. А ровно через 10 минут раздался звонок о таком же ЧП поселке Урик, правда, здесь обошлось без огня - короткое замыкание. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Иркутской области.

-На момент прибытия экипажей в Сергиев Посад горел трансформатор, ждали электриков, - уточняют подробности в пресс-службе ведомства. -После отключения напряжения пожар был ликвидирован.

Без электричества в поселке осталось тридцать жилых домов, в которых живут 69 человек. В Урике без света две улицы. По факту случившегося сотрудники МЧС России проведут проверку. А электрики, которые перешли на усиленный режим работы на период холодов и приближающихся новогодних праздников в связи со значительным ростом нагрузок, обеспечат подачу электричества в дома.