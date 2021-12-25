"Байкал-Энергия" всухую разгромлена "СКА-Нефтяником" в Хабаровске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" в очередном матче Суперлиги потерпели разгромное поражение от "СКА-Нефтяника" в Хабаровске. Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу дальневосточников. Добавим, что это была первая встреча нашей команды под руководством нового главного тренера Сергея Юсупова.

При этом в первом тайме был забит всего один мяч. Вперед армейцев вывел Томас Мяаття. Хозяева льда могли увеличить разрыв в счете, но форвард Павел Рязанцев промахнулся, когда бид 12-метровый штрафной удар. Ну а во втором отрезке хабаровчане наладили свой прицел и еще пять раз поразили ворота нашей команды. Отличились Василий Грановский, Александр Ким, Алексей Торгонский, Томас Мяаття и Дмитрий Аникин. Иркутяне так и не смогли размочить счет.

На новогоднюю паузу "Байкал-Энергия" уходит на рекордно низкой для себя 8-й строчке в турнирной таблице. После Нового года нашей команде предстоит битва за попадание в плей-офф. Следующий матч иркутская дружина проведет 7 января против кировской "Родины". Встреча пройдет на льду арены "Байкал".