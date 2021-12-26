До -7 потеплеет в Иркутске 26 декабря днем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дождались! В областном центре долгожданное потепление! Погода в Иркутске 26 декабря днем обещает быть с небольшой облачностью и без осадков. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в Иркутске температурные показатели ожидаются -7…-9, - говорят метеорологи. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, составляет 733 миллиметра ртутного столба, что для данное времени года в нашем регионе выше нормы. Влажность воздуха сегодня также повышенная – 78%.

Погода в Иркутской области 26 декабря будет с переменной облачностью и слабым снегом. Скорость ветра днем 5-10 м/с, столбики уличных термометров в воскресенье в Приангарье покажут -15…-20, местами -25…-30. В горах Восточного Саяна и Прибайкалья показатели такие же сегодня, как и в Иркутском районе от -5… до -10, но местами -13..-18.

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