14 социальных и инженерных объектов отремонтировали и построили в селах Иркутской области за 2 года

14 объектов отремонтировано и построено в селах Иркутской области в рамках комплексного развития территорий. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

За два года в сельских районах Приангарья построено 4 учреждения культуры, 5 спортобъектов, 2 водовода, капитально отремонтированы 2 детсада и гимназия. Они появились в поселках и деревнях благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Работа продолжится и в будущем. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

Так, за прошедший срок в Заларинском районе появились 4 спортплощадки, 3 дома культуры, локальный водовод, отремонтированы два детсада и гимназия. В Нукутском районе провели водовод, многофункциональное учреждение культуры и открытая спортплощадка.

- Также для Заларинского и Куйтунского районов закуплено 7 автобусов для учреждений культуры, - отметил Игорь Кобзев.

Развитие сел продолжится. Уже известны планы на ближайшие годы. Так, в уже наступающем 2022 году достроят школу в селе Бажир Заларинского района, отремонтируют 4 учреждения культуры, 6 школ, 2 детсада и детскую спортивную школу в Куйтунском районе. Туда же приобретут медицинский комплекс.

- В 2022 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Залари, школы на 250 мест в селе Тихоновка Боханского района, дома культуры в селе Хомутово Иркутского района, - сообщил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Управиться с этим рассчитывают за два года. Также в поселке Залари капитально отремонтируют здание спортивного комплекса, проведут реконструкцию здания школы № 2. А в 2023-ем в поселке построят блочно-модульную котельную. На реализацию этих проектов на 2022-24 года из федерального бюджета выделено 2.5 миллиарда рублей. Развитию сельских территорий продолжают в стране уделять особое внимание. Об этом не раз говорил президент России.

- Село демонстрирует у нас очень хорошие показатели на протяжении последних лет. И конечно, это должно отражаться на социальном благополучии, социальных настроениях людей, которые обеспечивают нам этот уровень производства и уровень уверенности в обеспечении страны всем необходимым набором базовых продуктов питания, - приводит слова Владимира Путина пресс-служба регионального правительства.

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