Больше двух миллионов рублей перевела братчанка аферистам-брокерам Фото: "КП" Архив

45-летняя жительница Братска поверила лжеброкерам и перевела им 2 миллиона 100 тысяч рублей в надежде заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Работница лесничества увидела рекламу в социальных сетях, оставила свои данные в заявке , через день с ней связался якобы финансовый аналитик и предложил вложить финансы в «европейскую брокерскую платформу», - говорят в полиции. - Щедрость обещаний звонившей из брокерской фирмы девушки не смутили братчанку.

За 6 дней сибирячка перевела на указанные номера телефонов крупную сумму. Позже, когда снять прибыль не удалось, жительница Братска обратилась в отделение.

- Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет, не торопитесь, - предупреждают в региональном МВД. - Лучше найти время и сходить в офис брокера или банка. Как вариант - открыть счет на официальном сайте компании. Это самый надежный способ не попасться на уловки мошенников.

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