Больше двух миллионов рублей перевела братчанка аферистам-брокерам
Фото: "КП" Архив
45-летняя жительница Братска поверила лжеброкерам и перевела им 2 миллиона 100 тысяч рублей в надежде заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Работница лесничества увидела рекламу в социальных сетях, оставила свои данные в заявке , через день с ней связался якобы финансовый аналитик и предложил вложить финансы в «европейскую брокерскую платформу», - говорят в полиции. - Щедрость обещаний звонившей из брокерской фирмы девушки не смутили братчанку.
За 6 дней сибирячка перевела на указанные номера телефонов крупную сумму. Позже, когда снять прибыль не удалось, жительница Братска обратилась в отделение.
- Если вам звонят и предлагают открыть брокерский счет, не торопитесь, - предупреждают в региональном МВД. - Лучше найти время и сходить в офис брокера или банка. Как вариант - открыть счет на официальном сайте компании. Это самый надежный способ не попасться на уловки мошенников.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08