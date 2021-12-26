Больше 7000 человек умерли от коронавируса в Иркутской области с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе за последние сутки от COVID-19 скончался 21 человек. Всего в Приангарье коронавирус стал причиной смерти 7006 сибиряков. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

Еще 580 наших земляков с диагнозом коронавирус имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и стали причиной кончины.

- На данный момент в регионе в ковидных госпиталях лечат 3039 пациентов, - отмечают специалисты.

Всего с начала пандемии в Приангарье было выявлено 154 592 (+537 за сутки) случая заражения COVID-19, выздоровели уже 127 181 (+1107 за 24 часа) жителя Иркутской области.

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