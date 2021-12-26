Прокуратура начала проверку после сообщений об отключениях электричества в Иркутском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В последние дни в соцсетях появлялись сообщения от жителей об отключениях электричества в Иркутской районе. В связи с этим прокуратура региона начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба организации.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об электроснабжении населения, - говорят специалисты. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Стоит отметить, что накануне сразу на двух трансформаторных подстанциях в Иркутском районе произошли пожары – в поселках Сергиев Посад и Урик.

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