Прокуратура начала проверку после сообщений об отключениях электричества в Иркутском районе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В последние дни в соцсетях появлялись сообщения от жителей об отключениях электричества в Иркутской районе. В связи с этим прокуратура региона начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба организации.
- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об электроснабжении населения, - говорят специалисты. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Стоит отметить, что накануне сразу на двух трансформаторных подстанциях в Иркутском районе произошли пожары – в поселках Сергиев Посад и Урик.
Читайте также:
Неожиданно! Почему во всей России дома резко подорожали, а в Иркутской области - нет (подробности)
Эксперты заявили, что заболевших гриппом в Иркутске уже в 10 раз больше , чем в прошлом году. Четвертая волна коронавируса в Иркутске отступает (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08