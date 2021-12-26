Иномарка сбила трех водителей, фотографировавших свои попавшие в ДТП машины в Иркутске

На объездной дороге Ново-Ленино произошло несколько ДТП с участием 6 автомобилей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД просят автомобилистов воздержаться от поездок 26 декабря по объездной дороге Ново-Ленино. Из-за нескольких ДТП на полосе со стороны города Ангарска на трассе уже образовалась пробка длиною более 3.5 километров. На данной магистрали столкнулись 6 автомобилей и сбито три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Первый инцидент случился около 12 часов дня – вблизи поселка Мамоны столкнулись иномарки «Хонда Фит» и «Митсубиси Лансер». После рядом с ними зафиксирована авария с участием «Хонды Торнео» и автовоза «Вольво».

- Во время оформления указанных ДТП аварийным комиссаром водители машин «Фит», «Торнео» и «Лансер» вышли на проезжую часть и фотографировали повреждения, - рассказывают в полиции. - В этот момент их сбил водитель за рулем «Камри».

После этого «Камри» столкнулась с уже попавшей в ДТП стоящей «Хондой», а также с объезжавшей место аварии «Тойотой Королла».

- Сбитым водителям потребовалась помощь медиков, - рассказали в региональном МВД.

Сейчас на месте работают три экипажа ГИБДД. Движение регулируется вручную. Продолжается оформление аварий, устанавливаются все обстоятельства, выясняются причины дорожно-транспортных происшествий.

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