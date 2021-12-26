Два брата до смерти избили двух пожилых сибиряков в Иркутской области и отправятся в колонии строго режима Фото: Архив "КП"

Два брата из села Уян Куйтунского района признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Один из них отправится в колонию строгого режима на 8.5 лет, второй – на 7.5. Об этом сообщает Следственный комитет региона и прокуратура Иркутской области.

- В апреле прошлого года осужденные вместе с еще двумя односельчанами распивали спиртные напитки, между 24-летним и 63-летним знакомыми произошла ссора, которая переросла в драку, - рассказали в прокуратуре. - Позже в конфликт вмешался 19-летний брат последнего. Молодые люди жестоко избили пожилого мужчину.

Избиение увидел еще и 59-летний участник застолья. Тогда братья поколотили и его. Подозреваемых задержали по горячим следам, а пожилые люди спустя какое-то время скончались в больнице от травм.

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