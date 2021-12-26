Закрытые из-за пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ детсады планируют открыть 27 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Закрытые из-за пожара на ТЭЦ в Улан-Удэ детсады планируют открыть завтра, 27 декабря. В двух из них уже полностью восстановлен температурный режим, ждут возобновления подачи горячей воды. Еще в ряде дошкольных учреждений пока пониженная температура, с этим разбираются. Об этом написал в своем Инстаграм мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

- По трем садам температурный режим сегодня приводим в норму: в Советском районе в детском саде №52, ул. Бау Ямпилова,9, в детском саде №58, ул. Толстого,25а и ул. Жанаева,22, в Железнодорожном районе в детском саде №95, ул. Пушкина, 20, - отметил глава города.

Напомним, в ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар, вызванный предположительно коротким замыканием, пламя потушили спасатели, но инцидент привел к тому, что на теплоэлектроцентрали отключились 4 котла и 2 турбогенератора. Без горячей воды остались больше 1.3 тысячи человек, а температура в батареях начала падать. Как сообщает правительство Бурятии, поэтапное подключение горячего водоснабжения продолжается и сегодня, 26 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08