Тройное ДТП произошло в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области 26 декабря. Фото: @gibdd.38

Четыре человека пострадали в тройном ДТП в поселке Усть-Ордынский в Иркутской области 26 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Сегодня 29-летний водитель автомобиля «Тойота Целика», двигаясь по улице 50-лет Октября в поселке, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со стоящей на парковке «Тойота Королла Спасио», - говорят в полиции.

От удара «Спасио» отбросило на другую припаркованную иномарку – «Тойоту Авенсис». Помощь медиков потребовалась водителю «Тойоты Целика», двум пассажирам из данного автомобиля, а также пассажиру из «Короллы». Причины и все обстоятельства автоаварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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