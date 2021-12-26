Губернатор Иркутской области отменил QR-коды на входах в ТРЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Иркутской области внес изменения в указ о профилактике распространения коронавируса в регионе. Теперь показывать QR-коды или результаты ПЦР-тестов нужно будет не на входе в ТРЦ, а в каждом конкретном павильоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- При этом посещение павильонов с продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами остается свободным, - говорят в региональном правительстве. - Также проверка QR-кодов и иных медицинских документов не будет проводиться на объектах общественного питания, расположенных в зонах ожидания вылета аэропортов.

Кстати, с 25 декабря сокращен срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Стоит отметить, что есть еще одно изменение, касающееся временных отрезков. До 3 января в регионе снимают ограничения на работу ресторанов, кафе и других заведений общественного питания.

Читайте также:

Десант Дедов Морозов спустился на тросах с крыш, чтобы поздравить ребят в иркутской больнице. Подарки от сказочных волшебников получили больше 400 детей, оказавшихся в больничных палатах на праздники (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08