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Здоровье26 декабря 2021 14:05

Губернатор Иркутской области отменил QR-коды на входах в ТРЦ

Показывать документы нужно будет при входе в конкретный павильон
Мария КНЯЗЕВА
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Губернатор Иркутской области отменил QR-коды на входах в ТРЦ

Губернатор Иркутской области отменил QR-коды на входах в ТРЦ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Иркутской области внес изменения в указ о профилактике распространения коронавируса в регионе. Теперь показывать QR-коды или результаты ПЦР-тестов нужно будет не на входе в ТРЦ, а в каждом конкретном павильоне. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- При этом посещение павильонов с продуктами питания, товарами первой необходимости и лекарствами остается свободным, - говорят в региональном правительстве. - Также проверка QR-кодов и иных медицинских документов не будет проводиться на объектах общественного питания, расположенных в зонах ожидания вылета аэропортов.

Кстати, с 25 декабря сокращен срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов. Стоит отметить, что есть еще одно изменение, касающееся временных отрезков. До 3 января в регионе снимают ограничения на работу ресторанов, кафе и других заведений общественного питания.

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