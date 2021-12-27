Слабый снег выпадет в Иркутске 27 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 27 декабря будет с переменной облачностью. Синоптики Иркутского Гидрометцентра сообщают, что в понедельник в областном центре выпадет слабый снег.

- Ветер в Иркутске 27 числа дует с северо-запада, скорость воздушных потоков составляет 5-10 м/с, - говорят метеорологи. – Днем в столице Приангарья уличные термометры покажут до -12.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, сегодня высокое – 736 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха – повышенная, 78%. Самым теплым 27 декабря было в 1979 году, тогда за окном был 0 градусов, а вот самым холодным – в 1976-ом, тогда приморозило до -35.

Погода в Иркутской области 27 декабря также ожидается с переменной облачностью. Сибиряков ждет небольшой снег, ветер с порывами до 13 м/с. Днем в регионе -12…-17, но если небо затянут облака, станет холоднее до -20…-25. Ниже температурные показатели будут на севере области и в верхнеленских районах, там сегодня -20…-25, местами -29…-34.

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