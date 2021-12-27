Житель Иркутской области украл у возлюбленной кольцо и деньги после ссоры под Воронежем Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

24-летнего сибиряка из Иркутской области подозревают в краже золотого кольца стоимостью 10 тысяч рублей и 50 000 рублей у его знакомой, к которой он периодически приезжал на свидания под Воронежем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Воронежской области.

- 32-летняя женщина обратилась в отделение полиции по Семилукскому району с заявлением о краже из ее квартиры в одном из домов по улице Транспортная, - рассказывают полицейские. – Выяснилось, что накануне у потерпевшей в гостях находился молодой человек, с которым она познакомилась в Интернете.

Он и стал главным подозреваемым. Полицейские уже задержали сибиряка, он направлялся в Братск. Свое поведение объяснил тем, что накануне с возлюбленной они поссорились и, когда девушка уснула, похитил ювелирное украшение и деньги из шкатулки. После чего собрался и ушел.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» , - отмечают в МВД Воронежской области. – Оказалось, что мужчина ранее был неоднократно судим, решается вопрос о заключении его под стражу на время расследования.

Рецидивисту грозит лишение свободы до 5 лет.

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