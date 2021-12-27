26 ДТП произошло в Иркутске и районе за неделю, один человек погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один человек погиб, 34 взрослых и трое детей получили травмы в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на минувшей неделе. Всего в областном центре и пригороде произошло 26 автоаварий. Об этом сообщает ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Всего нами зарегистрировано 14 столкновений, 10 наездов на пешеходов, один наезд на стоящее транспортное средство и один – на препятствие, - рассказали инспекторы.

Только одно из 26 ДТП оказалось смертельным: 20 декабря под колесами автомобиля «Форд Фокус» погиб 52-летний пешеход. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу в тот момент, когда его сбила иномарка. От травм иркутянин погиб еще до приезда медиков.

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