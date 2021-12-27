Офис регионального «Союза Отцов» открыли на улице Лермонтова в Иркутске Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Офис регионального «Союза Отцов» открыли в Иркутске на улице Лермонтова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Точный адрес: ул. Лермонтова, 61, - рассказали в администрации Иркутска. – Помещение отремонтировали, прилегающую к офису территорию благоустроили.

С 2019 года в регионе начала свою работу Иркутская региональная общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей. Главная ее цель – повышения роли отца в семье.

Вступить в «Союз отцов» может каждый папа, активно участвующий в жизни своего ребенка или детей – количество значение не имеет. Сейчас «Союзы» есть при трех школах – это № 55, №80, №42, а также при лицее № 1. Отцы принимают участие в акциях, проводят семинары и лекции.

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