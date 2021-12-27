Жители Иркутской области заключили больше 8 тысяч социальных контрактов

Жители Иркутской области оформили заключили больше 8 тысяч социальных контрактов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за год было заключено 8177 социальных контрактов на общую сумму больше миллиарда рублей. Чаще остальных контракты оформляли жители Иркутска, Братска, Иркутского, Ангарского, Шелеховского, Нижнеудинского и Тайшетского районах. Об этом сообщил губернатор Иркутской области в официальном аккаунте в соцсетях.

- Самое популярное направление – организация индивидуального предприятия, - рассказал Игорь Кобзев. - Оформлено 2467 таких контрактов. Ещё одно востребованное направление - поиск работы и профессиональное обучение. Заключено 1980 контрактов. Для ведения личного подсобного хозяйства - 1628. Еще 2102 контракта - на иные мероприятия по выходу из трудной жизненной ситуации.

Также глава региона отметил, что перед министерством соцразвития в 2021 году стояла задача привлечь к работе все муниципальные образования области, а также заключить не меньше 6 тысяч контрактов. В следующем году этот показатель планируют повысить до 8 тысяч.

СПРАВКА КП

Социальный контракт – это договор о субсидии, которая поможет выйти на самообеспечение. При заключении социального контракта нуждающийся получает от соцзащиты деньги, чтобы улучшить свое финансовое положение: например, переобучиться или открыть свое дело. Он обязан потратить деньги так, как написано в договоре, и подтвердить это чеками или расписками. Цель социального контракта — помочь человеку преодолеть сложную ситуацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Офис регионального «Союза Отцов» открыли на улице Лермонтова в Иркутске. Вступить в союз может любой папа, который участвует в жизни своего чада. (подробности)

Губернатор Иркутской области отменил QR-коды на входах в ТРЦ. Показывать документы нужно будет при входе в конкретный павильон. (подробности)