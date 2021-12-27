Плата за детский сад повысится в Ангарске с 1 января 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске с 1 января 2022 года вводится новый размер родительской платы за детский сад. Как пояснили в Управлении образования, эта мера вынужденная и связана с повышением цен на продукты. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Ангарского городского округа.

- Повышение платы составит 7 рублей 5 копеек в день в ясельных группах (малыши – от 1 года 6 месяцев до 3 лет) муниципальных детских садов с 12-часовым пребыванием. Родительская плата в этих группах – 107 рублей 12 копеек в день, с января следующего года – 114 рублей 17 копеек, - разъяснили в администрации городского округа. -

Вместе с этим размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в возрастной группе от 3 до 7 лет с 12-часовым пребыванием увеличится на 5 рублей 40 копеек и составит 132 рубля 53 копейки в день. Ранее – 127 рублей 13 копеек.

Таким образом, в 2022 году за пребывание одного ребенка в детском саду придется заплатить 9 700 рублей в месяц. Однако в администрации также отметили, что основная часть этой суммы компенсируется из областного и местного бюджетов, родители оплачивают только питание детей.

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