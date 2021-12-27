В Иркутске пенсионерка отсудила у фирмы по установке окон 250 тысяч рублей Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Иркутске пенсионерка выиграла суд с фирмой по установке окон. Женщина заключила договор на проведение работ общей стоимостью больше 100 тысяч рублей. Однако новых окон сибирячка так и не дождалась, в течение 1,5 лет компания так и не выполнила условия контракта. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В интересах пенсионерки прокуратура района направила в суд исковое заявление о расторжении договора и возврате денежных средств, взыскании компенсации морального вреда, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и неустойки, - рассказали в ведомстве.

Куйбышевский районный суд Иркутска требования прокурора удовлетворил. Таким образом, фирму обязали выплатить пенсионерке 250 тысяч рублей.

СПРАВКА КП

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Иркутской области украл у возлюбленной кольцо и деньги после ссоры под Воронежем. Воронежские полицейские уже поймали подозреваемого. (подробности)

Два брата до смерти избили двух пожилых сибиряков в Иркутской области. Оба родственника отправятся в колонии строгого режима. (подробности)

Прокуратура начала проверку после сообщений об отключениях электричества в Иркутском районе. При наличии оснований будут приняты меры. (подробности)