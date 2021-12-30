Яков Сандаков покинул пост министра здравоохранения Иркутской области. Фото: правительство Иркутской области

Яков Сандаков покинул пост министра здравоохранения Иркутской области в четверг, 30 декабря. Эту информацию корреспонденту «КП»-Иркутск» подтвердили в правительстве региона.

Также в правительстве отметили, что Яков Сандаков покинул пост министра здравоохранения Иркутской области по собственному желанию - он не стал продлевать истекший в этот день контракт.

Напомним, Яков Сандаков занял пост главы регионального минздрава осенью 2020 года. До переезда в Приангарье Яков Сандаков работал сначала в Перми, затем в Москве - главным врачом столичной поликлиники №109. Доцент, кандидат медицинских наук, автор множества научных статей и четырех изобретений.

О том, кто теперь возглавит министерство здравоохранения Иркутской области, станет известно позже.