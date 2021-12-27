Аналитики рассказали, когда и насколько повысят зарплаты в компаниях Иркутска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Нового года все ждут чего-то радостного. В этом списке возможное повышение зарплаты - далеко не на последнем месте. И не зря! В декабре и январе в компаниях Иркутской области как раз и решаются вопросы насчет оплаты труда работников. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter.

- Исходя из аналитики, полученной от компаний региона, которые предоставили информацию в Банк данных зарплат hh.ru, выяснилось, что наибольшая часть (28,6% компаний) собираются обсуждать вопросы изменения зарплаты сотрудников в декабре 2021, еще 28% будут рассматривать этот вопрос в начале января 2022 года, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Стало быть, многих обрадуют уже в январе 2022 года. А насколько могут повысить оклады? Сумма относительно небольшая и сильно меньше уровня инфляции, который уже превысил 9%. Рост доходов ожидается на уровне 5%.

Кстати, тем, кому не проиндексируют зарплату в январе, есть шанс дождаться этого в апреле или июле. После подведения итогов первого квартала и первого полугодия готовы заняться этим вопросом 28% фирм. Конечно, если окажутся в прибыли. Единственные, у кого от этого фактора доходы совсем не зависят - это бюджетники.

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