Четырех ангарчан осудят за кражу майнингового оборудования на 600 тысяч рублей

Четырех ангарчан осудят за кражу майнингового оборудования на полмиллиона рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Ангарске полицейские раскрыли серию краж майнингового оборудования на сумму больше 600 тысяч рублей. Подозреваемым от 17 до 24 лет. Следователям они рассказали, фермы в гаражах находили по характерному шуму, который издают машинки. По версии следствия, четверо парней, определив цель, вооружались ломом и болгаркой, а затем вскрывали гаражные боксы, откуда и забирали дорогостоящее оборудование. За несколько месяцев им удалось обчистить четырех ангарских майнеров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Противоправная деятельность фигурантов пресечена оперативниками УМВД России по АГО совместно с коллегами из оперативно-сыскного отдела Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в августе 2021 года, - отметили в ведомствах. - В ходе оперативных мероприятий и следственный действий полицейские разыскали всю похищенную технику и вернули собственникам.

В отношении подозреваемых заведено уголовное дело по статье «Кража». С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

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