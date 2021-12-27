Житель Баяндаевского района отправится в колонию за пьяную езду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 28-летний любитель пьяной езды отправится в колонию строгого режима. В июне этого года житель Баяндаевского района дважды сел за руль выпившим. При этом он уже был лишен водительских прав. Инспекторы ГИБДД сразу заметили у мужчины признаки опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. В отношении нарушителя завели уголовное дело. Об этом сообщают в пресс-службах регионального Главка МВД и прокуратуры Иркутской области.

- Житель Баяндаевского района признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения», - рассказали в ведомствах.

Учитывая рецидив, суд назначил 28-летнему мужчине один год лишения свободы в колонии строгого режима. Также лихач в течение трех лет не сможет заниматься любой деятельностью, связанной с вождением транспорта.

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