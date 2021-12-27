В Черемхово двое мужчин украли овец на 1,5 миллиона рублей

В Черемхово задержали мужчин, укравших овец на 1,5 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фермер из Черемхова после выпаса не досчитался около 150 овец. Общая стоимость скота составляла 1,5 миллиона рублей. Многодетный отец обратился с заявлением в полицию. Оказалось, что пастух не сразу заметил пропажу. Пересчитать животных по головам он решил только на следующий день, после чего рассказал о случившемся владельцу стада. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшая на место происшествия оперативная группа обнаружила вещественные доказательства, - рассказали в ведомстве. - В течение суток оперативники, проведя комплекс мероприятий, нашли исчезнувший скот на участке дома деревни Касьяновка, а также установили вероятных скотокрадов. Ими оказались двое знакомых в возрасте 30 лет.

Отнекиваться мужчины не стали и в краже признались. Полицейским они рассказали, что вывезли 144 овцы на грузовике отца одного из них и в будущем хотели разводить скот. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы. В отношении приятелей возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сегодня подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Найденных овец полицейские передали законному владельцу.

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