1 человек погиб, 25 пострадали на дорогах Иркутской области в прошедшие выходные Фото: ГУ МВД по Иркутской области

За прошедшие выходные в Приангарье произошло 16 ДТП. В одном из них погиб человек. В остальных - 25 получили травмы. Так, вечером 26 декабря в Нижнеудинском районе водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и съехал в кювет. Большегруз перевернулся. Из-за тяжелых травм 46-летний мужчина скончался при госпитализации. Полиция проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства и причины аварии. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские отмечают, что основными причинами совершения ДТП стали несоблюдение скоростного режима движения транспортных средств, очередности проезда и выезд на полосу встречного движения, - отметили в ведомстве.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров, так как это создает риск для здоровья и жизни всех участников движения. Скорость автомобиля должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за его движением, а техническая оснащенность машины соответствовать погодным условиями.

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