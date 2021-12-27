Еще 529 жителей Иркутской области заболели COVID-19 Фото: Алика МАКОВА

Всего с начала пандемии в Приангарье было выявлено 155 121 (+529 за сутки) случай заражения COVID-19, выздоровели уже 128 044 (+863 за 24 часа) жителя региона. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- На данный момент в регионе в ковидных госпиталях лечат 3037 пациентов, что на 2 человека меньше по сравнению с предыдущим днем, - отмечают специалисты.

В Приангарье за последние сутки от COVID-19 скончалось 18 человек. Всего в Приангарье коронавирус стал причиной смерти 7024 сибиряков. Еще 582 пациента умерли от иных, не связанных с коронавирусом, заболеваний.

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