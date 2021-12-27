Расписание поездов Иркутск – Усть-Илимск и Тайшет – Нижнеудинск изменится с 28 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Расписание пассажирского поезда № 87 Иркутск – Усть-Илимск изменится 29 декабря на участке Нижнеудинск – Моргудон Восточно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщают в пресс-службе ВСЖД.

- Разница с действующим расписанием составит от +30 до +12 минут, - отметили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Изменения в расписании пассажирского поезда № 87 Иркутск – Усть-Илимск связаны с проведением путевых работ на участке Камышет – Ук ВСЖД.

Вместе с этим с 28 по 30 декабря на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание пригородного поезда № 6404 Тайшет – Нижнеудинск. Со станции Тайшет состав будет отправляться в 16:19 (на 19 минут позже), на станции Нижнеудинск прибывать в 19:34 (на 19 минут позже). Расписание скорректировано в связи с проведением путевых работ на участке Камышет – Ук – Курят ВСЖД.

Пассажиров просят учитывать особенности расписания и планировать поездки заранее.

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