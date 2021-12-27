Семибалльные пробки сковали Иркутск днем 27 декабря

Днем 27 декабря Иркутск сковали пробки. Вероятно, причиной заторов на магистралях стал гололед, из-за которого водителям приходится снижать скорость. Также в городе отмечается большое количество аварий. В 15:00 Яндекс оценил пробки в областном центре в 7 баллов.

- В Иркутске 7 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник,- сообщает Яндекс. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 16 часам достигнут 5 баллов, но затем начнут расти и к 18 часам достигнут 8 баллов.

На данный момент транспорт «стоит» на пересечении Объездной дороги с улицей Трактовой. В оба направления затруднено движение на улице Генерала Доватора. Красным цветом на Яндекс картах помечен участок бульвара Рябикова и улицы Сергеева. В том же районе машины попали в пробку на улице Аргунова. Заторы образовались на всех подъездных путях к Академическому мосту по направлению в центр Иркутска. В ближайшее время водителям лучше избегать проезда по улицам Байкальская, Партизанская, Тимирязева, Чехова, Фурье, Карла Либкнехта, Дзержинского, Фридриха Энгельса, а также по участку Баррикад, от Маратовской развязки до Фридриха Энгельса. Этот район на картах отмечен не только красным, но и бордовым цветом, что говорит о сильных заторах.

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