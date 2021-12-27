Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 7:12

Семибалльные пробки сковали Иркутск днем 27 декабря

На дорогах областного центра участились аварии
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семибалльные пробки сковали Иркутск днем 27 декабря

Семибалльные пробки сковали Иркутск днем 27 декабря

Днем 27 декабря Иркутск сковали пробки. Вероятно, причиной заторов на магистралях стал гололед, из-за которого водителям приходится снижать скорость. Также в городе отмечается большое количество аварий. В 15:00 Яндекс оценил пробки в областном центре в 7 баллов.

- В Иркутске 7 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник,- сообщает Яндекс. Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 16 часам достигнут 5 баллов, но затем начнут расти и к 18 часам достигнут 8 баллов.

На данный момент транспорт «стоит» на пересечении Объездной дороги с улицей Трактовой. В оба направления затруднено движение на улице Генерала Доватора. Красным цветом на Яндекс картах помечен участок бульвара Рябикова и улицы Сергеева. В том же районе машины попали в пробку на улице Аргунова. Заторы образовались на всех подъездных путях к Академическому мосту по направлению в центр Иркутска. В ближайшее время водителям лучше избегать проезда по улицам Байкальская, Партизанская, Тимирязева, Чехова, Фурье, Карла Либкнехта, Дзержинского, Фридриха Энгельса, а также по участку Баррикад, от Маратовской развязки до Фридриха Энгельса. Этот район на картах отмечен не только красным, но и бордовым цветом, что говорит о сильных заторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1 человек погиб, 25 пострадали на дорогах Иркутской области в прошедшие выходные. Грузовик перевернулся на трассе «Сибирь» 26 декабря, водитель погиб. (подробности)

26 ДТП произошло в Иркутске и районе за неделю, один человек погиб. В автоавариях с 20 по 26 декабря пострадали 37 иркутян. (подробности)