Свет отключили в Кировском и Октябрьском районах Иркутска из-за аварии 27 декабря
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Жители части домов сразу в двух районах Иркутска остались без света из-за аварии на электросетях 27 декабря. Отключение произошло в 13:49 в Кировском и Октябрьском районах. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании.
- Под отключение попала часть домов на улицах 25 Октября, 3 Июля, 4-я Советская, Гагарина, Грязнова, Дзержинского, Красноармейская, Красного Восстания, Лапина, Ленина, Сударева, Тимирязева, - отметили в публикации.
Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Восстановить подачу электроэнергии планируют до 17:00.
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