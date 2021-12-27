Свет отключили в Кировском и Октябрьском районах Иркутска из-за аварии 27 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители части домов сразу в двух районах Иркутска остались без света из-за аварии на электросетях 27 декабря. Отключение произошло в 13:49 в Кировском и Октябрьском районах. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской электросетевой компании.

- Под отключение попала часть домов на улицах 25 Октября, 3 Июля, 4-я Советская, Гагарина, Грязнова, Дзержинского, Красноармейская, Красного Восстания, Лапина, Ленина, Сударева, Тимирязева, - отметили в публикации.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Восстановить подачу электроэнергии планируют до 17:00.

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