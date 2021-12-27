Лидеров и членов ОПГ осудят за проведение азартных игр в Ангарске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ангарске осудят группу организаторов незаконного игорного бизнеса. По версии следствия, 47-летний сибиряк предложил своей знакомой создать в городе клуб азартных игр. Женщина согласилась и нашла еще 4 девушек, чтобы те помогали им в ведении дел. Так, между собой они разделили обязанности, в том числе подбор персонала, привлечения клиентов, а также распределения дохода. В 2019 году полицейские совместно при взаимодействии СОБР Управления Росгвардии провели обыски в нескольких клубах и пресекли нелегальный бизнес. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 40 компьютеров и 4 игровых автомата с купюроприёмниками, комплектующие к ним, денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей, компьютерную технику, камеры видеонаблюдения, сотовые телефоны, банковские карты и флэш-накопители, а также документацию, подтверждающую осуществление преступной деятельности, - рассказали в ведомствах. - В местах проживания лидеров и членов организованной группы также были проведены обыски.

Следствием была собрана полная доказательственная база по уголовному делу. Его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности ОЭБиПК УМВД России по Ангарскому городскому округу и УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

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