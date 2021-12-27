Роспотребнадзор: проведение корпоративов в Иркутской области запрещено Фото: Тимур ХАНОВ

В преддверии Нового года в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области напоминают, проведение банкетов и корпоративов в регионе запрещено. Конечно, это связано с эпидемиологической обстановкой. Приангарье вышло на плато по заболеваемости, но суточный прирост все же остается высоким. Ежедневно диагноз COVID-19 ставят больше 500 пациентам. В связи с этим в кафе и ресторанах действуют дополнительные ограничения: запрещается работа танцевальных площадок, проведение дискотек, а также любых торжественных мероприятий. Заполнение обеденного зала посетителями должна быть не более 50% от установленной нормы. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Вход посетителей в кафе и рестораны (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) осуществляется при наличии копии паспорта, а также одного из следующих документов: сертификат о вакцинации против COVID-19, подтверждаемый QR-кодом, - рассказали в ведомстве. - сертификат о перенесенном COVID-19, при условии, что с даты выздоровления гражданина прошло не более 6 месяцев; документ, подтверждающий, что гражданин перенес коронавирус, и с даты его выздоровления прошло не более 6 месяцев; документ, подтверждающий прохождение гражданином вакцинации от COVID-19; медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательный ПЦР-тест на наличие возбудителя COVID-19, полученный не позднее, чем за 48 часов.

Вместе с тем школам, детским садам, колледжам и университетам запрещается проведение массовых мероприятий. Также приостановлена работа ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров и других подобных организаций.

При этом нельзя забывать о социальной дистанции и масочном режиме.

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