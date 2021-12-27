В Иркутске женщина едва не задушила собаку, перевязав ей морду скотчем и тряпками. Фото: питомник К-9

В сквере Кирова полицейские заметили женщину с собакой на поводке. Морда и шея животного были туго перевязаны скотчем, веревками и тряпками, а на голову надет мешок, что явно мешало ему дышать. Что стало причиной такого отношения к собаке непонятно, как и то, как долго она пробыла в таком состоянии. С помощью уговоров сотрудникам К-9 удалось забрать питомца у женщины, чтобы отвезти его в госпиталь для осмотра и лечения. Об этом рассказали в официальном аккаунте питомника в соцсетях.

- Собака попила, поела, теперь отдыхает, - рассказали о самочувствии нового пациента сотрудники К-9. - Её жизни ничего не угрожает.

Под несколькими слоями тряпок и одежды оказался красивый черный пес. Ветеринары считают, что это может быть помесь лабрадора. После восстановления, собаке будут искать новых заботливых хозяев.

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